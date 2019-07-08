Хабиров: мы вводим в Башкирии новую культуру вождения

Власти Башкирии вводят в регионе новую культуру вождения. Об этом заявил врио главы РБ Радий Хабиров.

По его словам, ее смысл заключается в том, чтобы быстро доставить человека из пункта «а» в пункт «б», при этом «сохранив жизнь всем участникам дорожного движения».

«Это новая культура вождения. Мы не только ставим камеры фотовидеофиксации, мы еще постоянно и в больших объемах, уж извините, беспрецедентное количество дорог в этом году ремонтируем», — отметил руководитель региона.

Также Хабиров подчеркнул, что как только в Башкирии появляются хорошие дороги, то «люди начинают летать». В связи с этим он попросил Госавтоинспекцию более активно освещать вопросы безопасности на дорогах.

Всего в Башкирии за 6 лет на ремонт дорог планируется потратить 33,4 млрд рублей.

Напомним, ранее Хабиров раскритиковал качество ямочного ремонта на дорогах после личной инспекции в Уфе.