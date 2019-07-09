Малахов обратился к президенту Украины из-за угроз журналистам

Российский телеведущий Андрей Малахов записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где попросил его защитить украинских журналистов, которым поступают угрозы. Видеозапись опубликована в Instagram.

Малахов должен был вести телемост между Москвой и Киевом, но мероприятие было сорвано. Он обратился к Зеленскому с просьбой обеспечить защиту журналистам телеканала NewsOne Василию Голованову и Елене Кирик.

«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей», — заявил он.

При этом телеведущий подчеркнул, что телемост должен был стать «праздником улыбок и счастья».

Напомним, ранее украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста «Надо поговорить» с телеканалом «Россия 1». Причиной стали угрозы физической расправы, которые начали поступать журналистам канала и их родным.

Генпрокуратура Украины расценила телемост NewsOne с «Россией 1» как покушение на госизмену.