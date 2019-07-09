Сегодня Путин посетит выставку «Иннопром-2019» в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин сегодня, 9 июля, с рабочим визитом прибудет в Екатеринбург, где посетит Международную промышленную выставку «Иннопром-2019».

Кроме того, у главы государства запланирована встреча со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. Он осмотрит экспозицию инновационных разработок УрФУ, уточнили в пресс-службе президента РФ.

Путин также выступит перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019).

«Иннопром-2019» — это одна из главных торговых и экспортных площадок в России. Выставка проходит с 8 по 11 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил поставку продукции УГМК татарстанским предприятиям на «Иннопроме-2019».