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Российский бизнес назвал условия, необходимые для развития внутреннего туризма

23:55, 08.07.2019
Российский бизнес назвал условия, необходимые для развития внутреннего туризма
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российский бизнес предлагает Минэкономразвития РФ компенсировать инвесторам, которые строят туристические объекты, затраты на ЖКХ-инфраструктуру, субсидировать энергозатраты на подогрев бассейнов, обнулить некоторые налоги и помочь с рекламой за рубежом.

Эти предложения находятся в письме «Опоры России», которое направлено в ведомство. В «Опоре России» подчеркивают, что для развития внутреннего туризма бизнесу должны компенсировать затраты и освободить от НДС материалы и товары, которые требуются для возведения туристических объектов. В тоже время эксперты полагают, что несмотря на меры поддержки инвесторов, внутренний туризм в России не станет развиваться, если платежеспособность населения не будет расти, сообщают «Известия».

Напомним, ранее аналитики вычислили, что самый дешевый отдых среди российских курортов могут предложить несколько поселков на Черном и Азовском морях.

ОбществоБизнес
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