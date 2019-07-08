В Башкирии пропала четырехлетняя девочка, мать ребенка подозревает экс-супруга

Десять дней жительница Кармаскалинского района Башкирии Лилия Нигматуллина самостоятельно разыскивает четырехлетнюю дочь.

Нигматуллина утверждает, что ребенка выкрал экс-супруг. На данный момент о мужчине и ребенке ничего не известно, они исчезли в неизвестном направлении. Мать ребенка утверждает, что девочка почти никогда не видела отца, поэтому, скорее всего, очень напугана. Нигматуллина продолжает, что ее супруг после развода ребенком не интересовался и алиментов не платил. Долг уже составил 300 тысяч рублей. Кроме того, бывший супруг — житель Узбекистана. Нигматуллина опасается, что он мог вывезти ребенка за пределы России.

Со слов матери, ее бывший муж выкрал дочь, когда она гостила у бабушки с дедушкой в деревне. Пожилые люди видели похищение внучки бывшим зятем, сообщает портал «СобКор02". Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова отмечает, что МВД не подает в розыск, поскольку мужчина является отцом ребенка. Скоробогатова добавляет, что мать должна подать иск о лишении отца родительских прав.