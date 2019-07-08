Андрей Попов покинул «Ак Барс»

Хоккейный клуб «Ак Барс» расторг контракт с 30-летним нападающим Андреем Поповым.

Форвард провел в составе казанской команды три сезона, проведя 138 матчей и набрав 31 (19+12) очко при показателе полезности «+12».

— «Ак Барс» благодарит Андрея за игру и вклад в завоевание третьего Кубка Гагарина, желает удачи в дальнейшей карьере, — говорится на официальном сайте казанского клуба.

Напомним, что хоккеисты «Ак Барса» выходят из отпуска 10 июля, в среду.