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Происшествия

В Польше погибла 20-летняя гандболистка сборной России

15:06, 08.07.2019
В Польше погибла 20-летняя гандболистка сборной России
Фото: ias.rushandball.ru

В Польше умерла член сборной России по гандболу 20-летняя Екатерина Королёва после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Старе-Яблонки.

По предварительным данным, Екатерина Королёва утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. На данный момент ведется расследование, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Екатерина Королёва родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего.

ПроисшествияСпорт
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