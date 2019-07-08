В Польше погибла 20-летняя гандболистка сборной России

В Польше умерла член сборной России по гандболу 20-летняя Екатерина Королёва после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Старе-Яблонки.

По предварительным данным, Екатерина Королёва утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. На данный момент ведется расследование, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Екатерина Королёва родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего.