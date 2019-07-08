Смертельное происшествие в Татарстане — на сене перевернулся трактор

Фото: «Реальное время»

59-летний механизатор погиб накануне во время трамбовки сенажа в Алексеевском районе Татарстана. По предварительным данным Следкома по РТ, он заехал на тракторе на вершину горы из сена, не справился с управлением, и трактор перевернулся.



Происшествие имело место в поле у деревни Русская Майна.

Уголовное дело пока не возбуждено, — уточнили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.