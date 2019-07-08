МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 8 июля

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 5.00 до 21.00 9 июля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в указанное время на территории РТ и в Казани местами ожидаются сильный южный ветер порывами 15—20 м/с, гроза, локально град, сообщает МЧС.

Напомним, что в понедельник, 8 июля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди. Максимальная температура днем составит от +19°С до 24°С.