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Сегодня в Татарстане местами ожидаются дожди и до +24

04:30, 08.07.2019
Сегодня в Татарстане местами ожидаются дожди и до +24
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 8 июля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами дожди. Утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +19°С до 24°С. В Казани днем ожидается от +18°С до 20°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +19°С до 22°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 8 июля.

Общество Татарстан
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