Правительство РФ включило строительство обхода вокруг Иваново в схему дороги Москва — Казань
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнении схемы территориального планирования скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань.
Согласно документу, в схему включили строительство обхода Иваново, а также строительство и реконструкцию подъезда к Костроме, включая строительство обхода этого города.
Распоряжение дает основание для решений о резервировании земель, переводе земель из одной категории в другую, разработке документации по планировке территории в целях строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства федерального значения.
Ранее заявлялось, что на разработку проекта планировки скоростной трассы Москва — Казань направят 1,7 млрд рублей.
Изначально предполагалось, что трасса пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане. Длина участка составит 729 км, расчетная скорость движения по трассе — 120 км/ч. Дорогу планируют построить к 2024 году. Ее строительство обойдется в 539,6 млрд рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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