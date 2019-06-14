Правительство РФ включило строительство обхода вокруг Иваново в схему дороги Москва — Казань

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнении схемы территориального планирования скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань.

Согласно документу, в схему включили строительство обхода Иваново, а также строительство и реконструкцию подъезда к Костроме, включая строительство обхода этого города.

Распоряжение дает основание для решений о резервировании земель, переводе земель из одной категории в другую, разработке документации по планировке территории в целях строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства федерального значения.

Ранее заявлялось, что на разработку проекта планировки скоростной трассы Москва — Казань направят 1,7 млрд рублей.

Изначально предполагалось, что трасса пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане. Длина участка составит 729 км, расчетная скорость движения по трассе — 120 км/ч. Дорогу планируют построить к 2024 году. Ее строительство обойдется в 539,6 млрд рублей.