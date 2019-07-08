Летние Международные детские игры в Уфе обойдутся в 167 млн рублей

Фото: Пресс-служба администрации Уфы

В столице Башкортостана с 9 по 14 июля под эгидой Международного олимпийского комитета пройдут 53-е летние Международные детские игры.

В них примут участие 1 200 спортсменов из 85 городов 30 стран: США, КНР, Канады, Австралии, Мексики, Великобритании, Голландии, Словении и других. Всего Уфа ожидает свыше двух тысяч гостей со всего мира. Республиканский центр волонтерского движения подготовил более 500 помощников для сопровождения мероприятия.

Юные спортсмены от 12 до 15 лет будут состязаться в составе сборных, представляющих различные города. От Башкортостана за медали будут бороться сборные Уфы, Туймазов и Октябрьского — в общей сложности более ста участников.

В качестве официального лица Игр должен выступить четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

В преддверии спортивного форума уфимский Центр городского дизайна совместно с Главным управлением архитектуры города разработал 26 арт-объектов. Например, стилизованные буквы «UFA», стеклянные стелы с логотипом игр, чемодан с символикой в аэропорту имени Мустая Карима, ростовые фигуры-талисманы Международных детских игр — медведь (символ России), пчела (символ Башкортостана) и куница (символ Уфы).

Кроме того, в городе оборудованы фотозоны по видам спорта, в которых будут соревноваться участники. Всего их девять: легкая атлетика, футбол, плавание, фехтование, пляжный волейбол, баскетбол, дзюдо, скалолазание и греко-римская борьба (последние два вида включены в программу МДИ впервые).

Церемония открытия игр пройдет 10 июля в «Уфа-Арене». В программе: парад спортсменов, выступление артистов, световое шоу, презентация официального гимна МДИ в исполнении участников проекта «Голос. Дети» и вокально-хореографических коллективов. Вход на церемонию открытия и все соревнования — свободный. Закрытие состоится в парке «Ватан» 13 июля, там же звание хозяина летних игр от Уфы перейдет к венгерскому городу Кечкемету.

Бюджет игр составил 167,2 млн рублей: из них 2,2 млн выделила уфимская администрация, 150 млн — ПАО «Газпром», 15 млн — Министерство спорта России, сообщает «Башинформ».

Как отметил сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин, главная задача — провести 53-е летние Международные детские игры достойно, показав участникам гостеприимство и национальный колорит столицы Башкортостана.

Напомним, что МДИ проводятся с 1968 года. Шестые зимние Игры столица Башкирии принимала в 2013 году. Таким образом, Уфа станет первым городом, где пройдут и зимние, и летние соревнования.