Эксперт назвал новую версию исчезновения Boeing, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин пять лет назад

Самолет Malaysia Airlines, летевшей из Куала-Лумпура в Пекин, могли угнать. Такое мнение высказал эксперт по авиационной безопасности Тим Термини.

Это могли сделать как злоумышленник, который не имел отношения к экипажу, так и кто-то из его членов или пассажиров.

Также эксперт высказал версию, что неизвестные могли взломать системы управления самолета еще на земле, сообщает New York Post.

Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, 8 марта 2014 года исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находилось 239 человек (12 членов экипажа и 227 пассажиров), все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате «несчастного случая». Следственными органами не были установлены обстоятельства и причины происшествия.