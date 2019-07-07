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У казанского ТЦ «Мега» загорелся вагончик

13:14, 07.07.2019
У казанского ТЦ «Мега» загорелся вагончик
Фото: vk.com/mchs.tatarstan

Сегодня у казанского торгового центра загорелся бытовой вагончик на территории парка аттракционов «Островок развлечений»

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 11:04. Пожар был локализован в 11:15, потушен — в 11:22. Ориентировочная площадь возгорания составила 25 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС.

Напомним, что в апреле в казанском ТЦ «Мега» прошла эвакуация.

Происшествия Татарстан
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