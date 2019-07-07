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Экономика

Опубликован топ-5 товаров, которые больше всего подорожали в 2018 году

11:59, 07.07.2019
Опубликован топ-5 товаров, которые больше всего подорожали в 2018 году
Фото: pixabay.com

Росстат изучил, что цены на пшено в прошлом году выросли на 73,6%, а на капусту — на 72,8%. Это в 17 раз больше уровня инфляции.

Топ-5 товаров, которые подорожали больше всего:

  • Пшено — 73,6%,
  • Капуста — 72,8%,
  • Газовое моторное топливо — 30,8%,
  • Сахар — 28,3%,
  • Яйца — 25,9%.

Больше всего в прошлом году подешевели гречневая крупа, свежие помидоры, чеснок, сообщает РБК.

Напомним, ранее Банк России подтвердил наличие расхождений в инфляционных ожиданиях между населением, имеющим сбережения, и теми, у кого их нет.

Экономика
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