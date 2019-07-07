Опубликован топ-5 товаров, которые больше всего подорожали в 2018 году
Росстат изучил, что цены на пшено в прошлом году выросли на 73,6%, а на капусту — на 72,8%. Это в 17 раз больше уровня инфляции.
Топ-5 товаров, которые подорожали больше всего:
- Пшено — 73,6%,
- Капуста — 72,8%,
- Газовое моторное топливо — 30,8%,
- Сахар — 28,3%,
- Яйца — 25,9%.
Больше всего в прошлом году подешевели гречневая крупа, свежие помидоры, чеснок, сообщает РБК.
Напомним, ранее Банк России подтвердил наличие расхождений в инфляционных ожиданиях между населением, имеющим сбережения, и теми, у кого их нет.
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