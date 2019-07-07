Опубликован топ-5 товаров, которые больше всего подорожали в 2018 году

Росстат изучил, что цены на пшено в прошлом году выросли на 73,6%, а на капусту — на 72,8%. Это в 17 раз больше уровня инфляции.

Топ-5 товаров, которые подорожали больше всего:

Пшено — 73,6%,

Капуста — 72,8%,

Газовое моторное топливо — 30,8%,

Сахар — 28,3%,

Яйца — 25,9%.

Больше всего в прошлом году подешевели гречневая крупа, свежие помидоры, чеснок, сообщает РБК.

Напомним, ранее Банк России подтвердил наличие расхождений в инфляционных ожиданиях между населением, имеющим сбережения, и теми, у кого их нет.

