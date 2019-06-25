Центробанк РФ выяснил, как у разных категорий населения отличаются инфляционные ожидания

Банк России подтвердил наличие расхождений в инфляционных ожиданиях между населением, имеющим сбережения, и теми, у кого их нет, сообщает «Коммерсантъ».

Центробанк РФ заявляет, что треть домохозяйств, у которых есть в России какие-либо сбережения, показывают менее высокие инфляционные ожидания, чем те граждане, которые живут от зарплаты до зарплаты. В ЦБ РФ отмечают, что в кризисные моменты разница в оценках становится нулевой.

Напомним, ранее министр экономического развития России Максим Орешкин выразил мнение, что обновленный прогноз Центробанка по инфляции в России на 2019 год в 4,2—4,7% является завышенным.

