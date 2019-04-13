ОАЭ: решение готовить первых эмиратских космонавтов в Роскосмосе было верным

В Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) считают Роскосмос верным партнером для подготовки первых астронавтов страны. Власти считают, что сотрудничество РФ и Эмиратов должно распространяться и на другие области.

«Мы считаем, что выбрали правильного партнера, остановившись на Роскосмосе для подготовки и обучения первых эмиратских космонавтов — Хаззаа аль-Мансури и Султана аль-Нейяди», — рассказал помощник гендиректора по научно-техническим вопросам Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида (MBRSC), глава программы по подготовке космонавтов Салем аль-Марри в интервью «РИА Новости».

Он назвал важной организацией центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и подчеркнул, что именно благодаря достижениям русских инженеров первый человек полетел в космос.

«Реализуя национальную космическую программу ОАЭ, центр осуществляет космические инициативы и программы от Земли до Марса, и мы видим возможности для сотрудничества с различными организациями мира, а Россия — уже наш партнер, и, разумеется, наше сотрудничество будет распространяться на другие области, где есть потенциал и польза для обеих стран», — добавил представитель космического центра.

Напомним, в пятницу, 12 апреля, стало известно, что Роскосмос создает свой банк — «Роскосмосбанк».



