В Казани прошел «Забег на шпильках» — видео

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В Казани на Кремлевской Набережной прошел «Забег на шпильках», для участия в котором девушки должны иметь туфли с высотой каблука не меньше 10-ти сантиметров, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Участницы должны были пробежать 60 метров на каблуках. До финиша добежали все и без травм. В забеге победила Анастасия Зорина, ее время составило 11,70 секунды. На втором месте оказалась девушка с временем 12,18 секунд, третье — 13.30.

«Через неделю свадьба, главное было не сломать себе что нибудь, а то годы подготовки на смарку. А вообще побеждать не планировала, так получилось», — сказала Зорина.