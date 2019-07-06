МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 18.00 6 июля до 31.00 7 июля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в указанное время местами ожидаются гроза и сильный юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с (в Казани до 18 м/с), сообщает МЧС.

Напомним, что в субботу, 6 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем синоптики не прогнозируют на территории республики осадков. Днем температура поднимется до 19—24 градусов тепла.