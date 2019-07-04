Минобороны назвало основную причину инцидента на глубоководном аппарате

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что основной причиной происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ РФ является пожар в аккумуляторном отсеке.

«Далее он (пожар) получил некое распространение», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводит пресс-служба Кремля.

По словам главы Минобороны, поврежденный пожаром глубоководный аппарат ВМФ можно восстановить.

«Первая оценка — ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, сам объем, в какие сроки мы этот объем можем выполнить», — сообщил министр, отметив, что ядерная энергетическая установка на пострадавшем от пожара подводном аппарате полностью изолирована и в рабочем состоянии.

Также Путин поручил Шойгу представить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к государственным наградам.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной инцидента, в результате которого погибли 14 человек, стало короткое замыкание на в аппарате.