Стало известно, где в России чаще всего разводятся

В этом году больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области. На 1000 человек приходится 5,1 развода.

На втором месте идет Карелия с показателем разводов 4,6 на 1000 человек. Далее следуют Ненецкий автономный округ (4,5), Мурманская (4,3) и Белгородская (4,3) области, сообщает russian.rt.

Меньше всего разводов зарегистрировано в Чечне — всего 0,6 на 1000 человек.

Напомним, в 2018 году в Татарстане было заключено всего 24,8 тыс. браков, это худший результат за 12 лет. На развод в прошлом году подали 13,5 тыс. пар. Подробнее — в материале «Реального времени».

