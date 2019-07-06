8 июля в Казани откроется Цветочный фестиваль

8 июля на площади перед театром кукол «Экият» состоится открытие Цветочного фестиваля.

Для гостей фестиваля подготовят различные зоны активности. Желающие смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть выставки картин и рисунков учеников детских художественных школ. Церемония открытия запланирована на 11.30, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, в прошлом году Цветочный фестиваль провели в Казани уже в четвертый раз. Было представлено 20 композиций, каждая из которых — уникальное произведение ландшафтного искусства. Открытие фестиваля посетил мэр Казани.