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8 июля в Казани откроется Цветочный фестиваль

07:26, 06.07.2019
8 июля в Казани откроется Цветочный фестиваль
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

8 июля на площади перед театром кукол «Экият» состоится открытие Цветочного фестиваля.

Для гостей фестиваля подготовят различные зоны активности. Желающие смогут принять участие в мастер-классах, посмотреть выставки картин и рисунков учеников детских художественных школ. Церемония открытия запланирована на 11.30, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, в прошлом году Цветочный фестиваль провели в Казани уже в четвертый раз. Было представлено 20 композиций, каждая из которых — уникальное произведение ландшафтного искусства. Открытие фестиваля посетил мэр Казани.

Общество Татарстан
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