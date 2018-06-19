Ретро-автомобиль, железнодорожный вагон и огромный баобаб: что увидели казанцы на Цветочном фестивале

16:05, 19.06.2018 42
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Казани на площадке перед театром кукол «Экият» открылся Цветочный фестиваль. В столице Татарстана он проводится уже в четвертый раз. В этом году здесь представлено 20 композиций, каждая из которых — уникальное произведение ландшафтного искусства. Вместе с горожанами и гостями столицы площадку посетил и мэр Казани Ильсур Метшин. На открытии присутствовал фотокорреспондент «Реального времени».

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