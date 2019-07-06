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Татарстанцы смогут задать вопросы главе республиканской Госинспекции труда

06:41, 06.07.2019
Татарстанцы смогут задать вопросы главе республиканской Госинспекции труда
Фото: prav.tatarstan.ru

9 июля руководитель Государственной инспекции труда в Татарстане Рустем Галявов проведет в Казани прием граждан.

Он ответит на вопросы, связанные со взаимоотношениями работодателя и работника, невыплатой зарплаты, и другие. Прием состоится в приемной президента России в Татарстане с 10 до 12 часов.

Желающим попасть на прием нужно заранее записаться по телефону: 8 (843) 221-80-36. Приемная президента РФ в РТ находится в Казани по адресу ул. Кремлевская, д.12/20, сообщается на официальном портале главного федерального инспектора по РТ.

Общество Татарстан
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