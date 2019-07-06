США представили стратегию противодействия России

Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин представил стратегию «по противодействию злонамеренному влиянию Кремля». Этот документ должен повысить устойчивость стран-партнеров США.

«Концепция... отвечает на вызовы, связанные с негативным влиянием Кремля, путем создания экономической и демократической устойчивости стран», — говорится в документе опубликованном на сайте USAID.

Согласно пресс-релизу ведомства, презентация концепции прошла еще в четверг, 4 июля.

Для достижения главной цели предлагается решить четыре задачи: противодействие усилиям по подрыву демократических институтов, сопротивление манипулированию информацией, сокращение экономической и энергетической уязвимости. Последнее предполагает укрепление энергетической безопасности и сокращение зависимости партнерских для США государств от контролируемых РФ энергоресурсов.