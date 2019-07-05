«Уфа» уступила «Виктории Пльзень» со счетом 0:1
Матч между «Уфой» и «Викторией Пльзень» завершился со счетом 0:1. Игра проходила в рамках серии клубных товарищеских матчей.
Гол был забит во втором тайме защитником чешского футбольного клуба Лукашом Гейда.
Напомним, ранее сообщалось, что у «Уфы» купили румынского защитника Йонуца Неделчару. Сумма трансфера 23-летнего футболиста в клуб из столицы Италии составила 4 млн евро. Футболиста купила «Рома».
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