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«Уфа» уступила «Виктории Пльзень» со счетом 0:1

18:03, 05.07.2019
«Уфа» уступила «Виктории Пльзень» со счетом 0:1
Фото: twitter.com/UfaFc

Матч между «Уфой» и «Викторией Пльзень» завершился со счетом 0:1. Игра проходила в рамках серии клубных товарищеских матчей.

Гол был забит во втором тайме защитником чешского футбольного клуба Лукашом Гейда.

Напомним, ранее сообщалось, что у «Уфы» купили румынского защитника Йонуца Неделчару. Сумма трансфера 23-летнего футболиста в клуб из столицы Италии составила 4 млн евро. Футболиста купила «Рома».

СпортФутбол Башкортостан
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