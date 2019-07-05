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Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов о сокращении числа команд в РПЛ: «Россия — это не Москва и Петербург»

17:09, 05.07.2019
Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов о сокращении числа команд в РПЛ: «Россия — это не Москва и Петербург»
Фото: YouTube

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мыслями об идее сокращения Российской премьер-лиги до 12 команд. По его мнению, при уменьшении числа клубов в главной лиге страны останутся лишь столичные коллективы.

«Есть такие люди, которые говорят: «Надо 12 команд и в три круга играть. Вроде больше матчей будет».

Страна у нас огромная. Россия — это не Москва и Петербург. Россия — это Уфа, Казань, Екатеринбург, Томск, Владивосток, Хабаровск, Калининград. Это Россия.

Я живу в регионе и хочу, чтобы я радовался своему региону. Хочу, чтобы у меня здесь самые лучшие дороги были, а не в Москве.

Хочу, чтобы лучшие парки были в Уфе, а не в Москве. Я хочу, чтобы лучший стадион в мире был в Уфе, а не в Москве.

И я этого хочу. Житель Уфы, гражданин России и патриот Башкортостана. Я этого хочу, и никто меня не переубедит в другом», — заявил Газизов каналу ProSportStory.

СпортФутбол Башкортостан
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