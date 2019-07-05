Нижегородский ГАЗ выиграл в суде у немецкого инженера по делу о защите деловой репутации

Арбитражный суд Нижегородской области на текущей неделе удовлетворил иск ООО «Автозавод «ГАЗ» о защите деловой репутации к жителю Германии Юрию Постникову. Он обвинял компанию в плагиате дизайна автомобиля «Вепрь Next».



Иск был подан в декабре 2017 год, но его рассмотрение постоянно откладывалось. 2 июля суд признал сведения, распространенные Постниковым в направленном в СМИ письме от 8 сентября 2017 года, «не соответствующими действительности, порочащими и наносящими ущерб деловой репутации ООО «Автозавод «ГАЗ». В результате его обязали Постникова опровергнуть «заведомо ложные сведения» путем направления в СМИ соответствующего письма и взыскать с него в пользу автозавода 6 тыс. рублей расходов по оплате государственной пошлины, говорится в определении суда.

Напомним, что в августе 2017 года ГАЗ представил новый пикап «Вепрь Next». После этого Постников направил в российские СМИ письма с обвинением «ГАЗа» в плагиате дизайна автомобиля «Вепрь Next». До этого, как сообщает «Интерфакс», он обращался в ГАЗ с предложением сотрудничества.

