Глава Центробанка сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния

Чтобы улучшить показатели роста экономики, надо существенно изменить инвестиционный климат, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Об этом она заявила на Московском финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Набиуллина подчеркнула, что есть две серьезные проблемы, которые нельзя замалчивать, если нужно достичь устойчивого роста экономики. Например, требуются стимулы для предпринимательской инициативы. Вторая проблема — то, что структурные изменения требуют времени, сообщает РБК.

Набиуллина обратила внимание, что для улучшения инвестиционного климата нужны защита частной собственности, независимые суды. Глава ЦБ подчеркнула, что эти слова произносятся в неизменном виде уже несколько лет. «Сначала они (слова, — прим. ред.) казались правильными, потом общим местом, затем обращение к теме инвестиционного климата стало казаться пустыми словами чиновников, а теперь иногда похоже на крик отчаяния», — высказала Набиуллина.

