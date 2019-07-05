По факту задержки выдачи багажа в Шереметьево возбуждено 38 дел

Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила о возбуждении 38 административных дел в связи с систематическими задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево.

В аэропорту продолжает работать комиссия прокуратуры по проверке соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания рейсов и пассажиров. Принято решение об увольнении ряда руководителей обслуживающей организации ООО «Шереметьево Хэндлинг». Так, со своими обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества.

Представления, внесенные прокуратурой руководству ПАО «Аэрофлот» и ООО «Северный ветер», на данный момент не рассмотрены, сообщает московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Напомним, ранее СМИ назвали версию, почему в Шереметьево происходят многочасовые задержки багажа, с которыми пришлось столкнуться многим пассажирам.