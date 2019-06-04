СМИ назвали версию, почему в Шереметьево происходят многочасовые задержки багажа

Причина задержек багажа в Шереметьево происходит из-за нехватки сотен грузчиков, багаж не успевают вовремя обработать, сообщает «Интерфакс».

Такую причину источники назвали «Ведомостям» и «Коммерсанту». До мая 2018 года багаж в Шереметьево обрабатывал «Аэрофлот». В мае прошлого года в терминале В обработкой багажа занялась новая структура — «Шереметьево хэндлинг». В этом году к ней перешли функции по обработке багажа во всех терминалах. При этом компания не успела набрать дополнительных грузчиков к началу лета, отсюда задержки багажа.