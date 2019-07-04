В результате пожара на глубоководном аппарате погиб сын выходца из Татарстана

Среди 14 моряков-подводников ВМФ России, которые погибли 1 июля в результате ЧП, был сын Героя России Сергея Викторовича Кузьмина, вице-адмирала ВМФ России, члена Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана, — капитан третьего ранга Виктор Кузьмин.



Родные Сергея Кузьмина являются выходцами из Рыбно-Слободского района Татарстана, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что основной причиной происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ РФ, в результате которого погибли 14 человек, является пожар в аккумуляторном отсеке. Президент России Владимир Путин поручил Шойгу представить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к государственным наградам.

Среди других погибших были Герой России, капитан первого ранга Денис Долонский, Герой России, капитан первого ранга Николай Филин, а также капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Андрей Воскресенский, Константин Иванов, Денис Опарин, Константин Сомов, кавалер трех орденов Мужества, медали «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Также в списке погибших числятся три капитана второго ранга Александр Авдонин, Сергей Данильченко и Дмитрий Соловьев, подполковник медицинской службы Александр Васильев, капитан третьего ранга Владимир Сухиничев, капитан-лейтенант Михаил Дубков.