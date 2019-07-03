Песков заявил, что часть информации о гибели моряков-подводников является гостайной

Часть информации об инциденте с гибелью моряков не будет предана огласке, поскольку является гостайной, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что глава государства Владимир Путин обладает всей информацией, в частности, о какой именно подлодке идет речь. «Вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных», — обратил внимание Песков. Он заметил, что Путина незамедлительно проинформировали о случившемся, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что члены экипажа глубоководного аппарата, погибшие 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за питерской воинской частью. В пожаре, о котором стало известно накануне, погибли 14 моряков.

