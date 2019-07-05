ООН: спецслужбы Венесуэлы за последние полтора года убили почти семь тысяч человек

В составе Сил специального назначения (FAES) есть специальные команды, которые должны убивать молодых людей, поддерживающих оппозицию. Об этом говорится в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека.

Так, в 2018 году они убили 5 287 человек и 1 569 человек с начала года до 19 мая за первые пять месяцев 2019 года. В докладе действия спецслужб охарактеризованы как «внесудебные казни», пишет Reuters.

Очевидцы рассказывают, что мужчины в масках, одетые в форму FAES, врывались в дома, брали вещи и нападали на женщин и девушек. Отмечается, что FAES «манипулировали местом преступления и доказательствами».

«Они стреляли из оружия в стены или в воздух, чтобы предложить конфронтацию и показать, что жертва «сопротивлялась власти», — следует из доклада.

Напомним, что, по данным ООН, с 2015 года из Венесуэлы бежали около 3 млн человек.