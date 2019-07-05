В Казани пенсионер на электросамокате не справился с управлением и получил множество травм

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В Казани накануне 69-летний водитель электрического самоката CUGOO M4 PRO не справился с управлением и совершил опрокидывание , следует из сводки ГИБДД.

Инцидент произошел в 12.10 на ул. Жемчужная напротив дома №28Б. В результате ДТП мужчина получил ушиб головного мозга, перелом костей лицевого скелета, рваную рану нижней губы, закрытый компрессионный перелом позвонка и был госпитализирован в больницу.

Это уже не первое происшествие с электросамокатом за последние несколько дней. 2 июля 29-летний казанец получил компрессионный перелом позвоночника во время поздней прогулки на электрическом самокате. Он решил проехать по пешеходному переходу на красный сигнал светофора и попал под колеса автомобиля «Хендай Солярис» на пересечении улиц Волгоградской и Короленко.