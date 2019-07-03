В Казани сбит нарушитель на электросамокате

Компрессионный перелом позвоночника получил 2 июля во время поздней прогулки на электрическом самокате 29-летний казанец. Он решил проехать по пешеходному переходу на красный сигнал светофора и попал под колеса автомобиля «Хендай Солярис» на пересечении улиц Волгоградской и Короленко.



По данным городского отдела ГИБДД, ДТП произошло в 20 часов 11 минут.

В инспекции отмечают, что рулевой самоката должен был спешиться перед пересечением перекрестка.

Тем временем в казанском суде рассматривают дело водителя автобуса, который во время езды с отрытыми дверями «потерял» пассажира.