Член «Единой России» посоветовал однопартийцам вовремя «затыкать фонтан»

Представитель Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов посоветовал другим членам партии продумывать свои высказывания и при необходимости вовремя «затыкать фонтан».

«Если позиция недостаточно проработана, не продумана, если тот или иной представитель партии находится не в самом лучшем эмоциональном или интеллектуальном состоянии и ситуации, то лучше подождать с заявлениями», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, избирателя «не надо учить», а происходящее в последнее время должно стать уроком для политиков.

Ранее премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев признал дефицит доверия жителей страны к партии по результатам региональных выборов в 2018 году.