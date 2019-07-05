ФНС подала иски о банкротстве 14 компаний Татарстана

Федеральная налоговая служба и ее управление по Татарстану подали в Арбитражный суд республики иски о банкротстве 14 компаний из Казани и других населенных пунктов РТ

Все они поданы 3 июля, следует из картотеки арбитражных дел.

Сумма требований составляет от 300 тыс. до 5 млн рублей. Они пока не приняты к производству.

Напомним, что в мае ФНС подала иск о банкротстве 19 предприятий из Казани, Набережных Челнов и Заинска.

Ранее сообщалось, что на конец апреля Федеральной налоговой службой приостановлены счета в 583 компаниях Татарстана с совокупным оборотом в 97,1 млрд рублей. Так как остановка счетов означает прекращение всех финансовых операций предприятий, у попавших в этот список моментально могут начаться проблемы. Подробнее — в материале «Реального времени».