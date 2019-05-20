ФНС подала иски о банкротстве 19 предприятий Татарстана
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан подало в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве 19 компаний из Казани, Набережных Челнов и Заинска. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Все заявления поданы 17 мая с формулировкой «О признании отсутствующего должника банкротом». Суммы требований составляют до нескольких миллионов рублей. К производству иски пока не приняты.
Ранее сообщалось, что на конец апреля Федеральной налоговой службой приостановлены счета в 583 компаниях Татарстана с совокупным оборотом в 97,1 млрд. Так как остановка счетов означает прекращение всех финансовых операций предприятий, у попавших в этот список моментально могут начаться проблемы. Подробнее — в материале «Реального времени».Экономика Татарстан
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