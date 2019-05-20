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ФНС подала иски о банкротстве 19 предприятий Татарстана

09:34, 20.05.2019
ФНС подала иски о банкротстве 19 предприятий Татарстана
Фото: Максим Платонов

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан подало в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве 19 компаний из Казани, Набережных Челнов и Заинска. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Все заявления поданы 17 мая с формулировкой «О признании отсутствующего должника банкротом». Суммы требований составляют до нескольких миллионов рублей. К производству иски пока не приняты.

Ранее сообщалось, что на конец апреля Федеральной налоговой службой приостановлены счета в 583 компаниях Татарстана с совокупным оборотом в 97,1 млрд. Так как остановка счетов означает прекращение всех финансовых операций предприятий, у попавших в этот список моментально могут начаться проблемы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Экономика Татарстан
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