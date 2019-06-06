В самарском научном центре создадут цифровые двойники аэрокосмической техники
Сегодня на площадках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение о сотрудничестве научно-образовательного центра Самарской области и Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Подписи под документом поставили глава региона Дмитрий Азаров и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской.
В документе речь идет о разработке методов проектирования и создания аэрокосмической техники, газотурбинных двигателей, газоперекачивающих агрегатов и газозаправочной техники на основе цифровых двойников, сообщается на сайте правительства Самарской области.
Цифровой двойник — это виртуальный аналог создаваемого объекта, на котором планируют проводить цифровые испытания. Подобный метод должен сократить время создания любой техники.
Напомним, что в конце мая Самарская область и «Ростех» подписали соглашение о создании научно-образовательного центра.
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