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СМИ: миллиардер Кристофер Клайн погиб при крушении вертолета в США

07:43, 05.07.2019
СМИ: миллиардер Кристофер Клайн погиб при крушении вертолета в США
Фото: pixabay.com

Американский миллиардер Кристофер Клайн скончался в результате падения вертолета в районе Багамских островов. Об этом сообщает интернет-ресурс Metro News со ссылкой на знакомых бизнесмена.

Инцидент произошел в четверг, 4 июля. Вместе с Клайном разбились еще шесть человек. Вертолет направлялся в город Форт-Лодердейл в штате Флорида.

Подробности происшествия уточняются.

По оценкам журнала Forbes, состояние Кристофера Клайна превышало 1,8 млрд долларов.

Напомним, при апрельских взрывах на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого бизнесмена Дании — совладельца интернет-магазина ASOS Андерса Холча Повлсена.

Происшествия
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