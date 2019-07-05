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Клип рэпера из Альметьевска попал в тренды Youtube

07:24, 05.07.2019
Клип рэпера из Альметьевска попал в тренды Youtube
Фото: скриншот - youtube.com

Клип Polaroid уроженца Альметьевска Вячеслава Исакова, более известного как Slame, попал в тренды Youtube.

Видео, вышедшее 4 июля, вошло в пятерку самых трендовых роликов на портале. В настоящее время у клипа более 400 тысяч просмотров и около 27 тысяч лайков.

Исаков является победителем второго сезона шоу «Песни» на ТНТ, за что он получил 6 млн рублей призовых и контракт с лейблом Black Star. Членам жюри шоу проекта репер понравился особенной манерой исполнения песен.

Напомним, ранее «Реальное время» пообщалось с первыми учителями, друзьями и бывшими коллегами Вячеслава Исакова.

ОбществоКультура Татарстан
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