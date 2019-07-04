Журналист обнаружил старую видеозапись с Бэнкси

Фото: скриншот видео

Корреспондент телеканала ITV London Роберт Мерфи обнаружил видеозапись 2003 года, на котором возможно запечатлен самый известный уличный художник — Бэнкси. Журналист нашел этот репортаж собирая сюжет о художнике.

На видео молодой человек дает комментарий и рисует несколько произведений, позднее признанных именно рисунками анонимного британского художника, пишет The Guardian.

Один из рисунков изображает черное насекомое, а второй — ребенка, составляющего из кубиков слово Kill more.

Напомним, что еще в 2016 году ученые заявляли, что раскрыли личность Бэнкси. Они проанализировали перемещения художника и пришли к выводу, что им является выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем. При этом впервые Каннингема связывали с Бэнкси еще в 2008 году.