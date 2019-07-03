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АСВ требует 49 млрд рублей с экс-главы «Татфондбанка»

09:03, 03.07.2019 Сюжет:  Банковский кризис в РТ
АСВ требует 49 млрд рублей с экс-главы «Татфондбанка»
Фото: "Реальное время"

Рекордный для Татарстана иск заявило Агентство по страхованию вкладов в рамках уголовного дела Роберта Мусина. АСВ требует с экс-главы «Татфондбанка» 49 млрд рублей, передает журналист «Реального времени».

Напомним, накануне зампрокурора РТ утвердил обвинение Мусину по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

В ближайшее время дело банкира будет направлено в Вахитовский суд Казани для рассмотрения по существу.

Как выяснило «Реальное время», преследование еще семи подозреваемых по делу ТФБ было прекращено. Подробности — в нашем досье.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаБанкиФинансы Татарстан
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