В Казани выставили на продажу медклинику за 70 млн рублей

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Компания «Альтера Инвест» продает многопрофильную медицинскую клинику в Казани площадью 656 кв. м. Ее стоимость оценивается в 70 млн рублей.

Клиника расположена в центре города. Помещения разделены на две зоны, площадью 309 кв. м и 347 кв. м, которые можно приобрести по отдельности, следует из объявления на сайте Avito.

У медучреждения есть бессрочная медицинская лицензия на несколько видов услуг, в том числе на акушерство и гинекологию, педиатрию, психотерапию, травматологию и т. д. Имеется все необходимое медицинское оборудование. Возможно расширение видов деятельности или перепрофилирование.



В «Альтера Инвест» «Реальному времени» сообщили, что клинику продают собственники и компания представляет их интересы. Причина продажи заключается в том, что в настоящее время для собственников этот объект является непрофильным.