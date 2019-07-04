В Казани продают производственную базу за 39 млн рублей

В Казани выставили на продажу производственную складскую базу на ул. Кулагина, 9 за 39 млн рублей.

Площадь участка составляет 2 700 кв. метров. База находится в 5 минут от центра города. На территории есть двухэтажное строение площадью 800 кв. метров. Первый этаж производственный, второй офисный. Исходя из объявления, размещенного на Avito, продажа идет от юридического лица, «все в собственности без обременений».

Напомним, в Татарстане выставили на продажу производство по добыче и розливу питьевой воды высшей категории за 120 млн рублей.

