В Татарстане продают производство питьевой воды за 120 млн рублей

В Татарстане выставили на продажу производство по добыче и розливу питьевой воды высшей категории за 120 млн рублей.

Исходя из объявления, вода добывается в заповедной зоне из артезианской скважины глубиной 90 м. На рынке производство активно представлено с 2011 года, есть собственная зарегистрированная торговая марка. Налажен сбыт в федеральные сети, локальные сети, розницу и оптовый канал.

В предложенные активы входят имущественный комплекс, оборудование, транспорт, скважина, земельный участок, разрешительная документация, следует из объявления, размещенного на Avito.

Руководитель компании «Альтера Инвест» (занимается продажей производства, — прим. ред.) Рустем Рахматуллин не стал пояснять «Реальному времени», о какой именно торговой марке идет речь, а также где размещено производство и где находится скважина, объяснив это определенными договорными отношениями с руководством предприятия. Рахматуллин подчеркнул, что это действующий бизнес. В то же время это не единственное объявление, в котором выставляется на продажу татарстанское производство питьевой воды.