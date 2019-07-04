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Минниханов обсудил сотрудничество с представителями деловых кругов Израиля

14:59, 04.07.2019
Минниханов обсудил сотрудничество с представителями деловых кругов Израиля
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с представителями деловых кругов Израиля в рамках двухдневного визита делегации в Казань.

Он выразил уверенность, что визит предпринимателей Израиля в Татарстан будет способствовать расширению торгово-экономических связей, направленных на укрепление российско-израильских отношений.

Участники встречи обсудили возможность совместных проектов в области сельского хозяйства, кибербезопасности, строительства, здравоохранения и др., сообщает пресс-служба президента РТ.

Гости из Израиля уже посетили презентационный центр Агентства инвестиционного развития РТ и осмотрели особую экономическую зону и университет в Иннополисе.

Напомним, что в 2016 году Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Израиля в РФ Цви Хейфецем. Они обсудили перспективы сотрудничества.

ОбществоВласть Татарстан
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