Минниханов обсудил сотрудничество с представителями деловых кругов Израиля
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил сотрудничество с представителями деловых кругов Израиля в рамках двухдневного визита делегации в Казань.
Он выразил уверенность, что визит предпринимателей Израиля в Татарстан будет способствовать расширению торгово-экономических связей, направленных на укрепление российско-израильских отношений.
Участники встречи обсудили возможность совместных проектов в области сельского хозяйства, кибербезопасности, строительства, здравоохранения и др., сообщает пресс-служба президента РТ.
Гости из Израиля уже посетили презентационный центр Агентства инвестиционного развития РТ и осмотрели особую экономическую зону и университет в Иннополисе.
Напомним, что в 2016 году Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Израиля в РФ Цви Хейфецем. Они обсудили перспективы сотрудничества.ОбществоВласть Татарстан
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