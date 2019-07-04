В Татарстане обвиняемые в пытках приемных детей просят суда присяжных

Фото: "Реальное время"

На милость присяжных надеются приемные родители Роман и Элла Григорьевы из Алексеевского района Татарстана, обвиняемые по делу об убийстве 9-летней воспитанницы и издевательствах над ее сестрами и братом. Как выяснило «Реальное время», Григорьевы на предварительном следствии заявили ходатайство о рассмотрении их дела народными заседателями.



Ходатайство будет рассмотрено Верховным судом РТ на предварительном заседании. Его дата пока не назначена.

Напомним, расследование началось после смерти девочки от черепно-мозговой травмы в августе 2018 года. По версии следствия, ее избил приемный отец на глазах у ее младших сестры и брата, а за пару недель до этого девочка получила серьезные ожоги, когда приемная мать умышленно плеснула в нее кипятком из ковша.

Также юные потерпевшие рассказали, что Григорьев заставил их есть упаковки от выпитого без разрешения сока, а Григорьева приставляла нож к горлу, сажала на цепь и придушивала. Эксперты установили, что дети не придумывают.

Детали — в материале «Реального времени».