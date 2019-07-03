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Минсельхоз собирается контролировать сбор грибов и ягод

18:00, 03.07.2019
Минсельхоз собирается контролировать сбор грибов и ягод
Фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства РФ намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих ягод, грибов и орехов, а также березового сока, семян и лекарственных растений.

В пояснительной записке указано, что дикорастущие травы пользуются большим спросом не только внутри страны, но и за границей. Сфера их переработки и оборота — «экономически и социально значимая отрасль, обладающая значительным потенциалом роста». Несовершенство правого регулирования сбора дикорастущего сырья останавливают этот рост. Документ размещен на официальном портале правовых инициатив.

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